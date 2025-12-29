Während die traditionellen Märkte schwanken vollzieht sich im Hintergrund eine Revolution. Die Tokenisierung realer Vermögenswerte auf der Blockchain wandelt Immobilien, Kunst oder Unternehmensanteile in handelbare digitale Assets und erschließt einen bis 2030 auf 16 Billionen USD prognostizierten Markt. Treiber sind keine Nischenspieler mehr, sondern etablierte Giganten und neue Regulierungen wie MiCA in Europa. Der Vorstoß der NASDAQ, jede gelistete Aktie ab 2026 tokenisieren zu dürfen, markiert den Übergang vom Experiment zur breiten Anwendung. Drei konkrete Unternehmen zeigen, wie Sie davon profitieren: Finexity, Coinbase und BlackRock.Den vollständigen Artikel lesen ...
