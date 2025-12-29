FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 29. Dezember 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
---
TERMINE KONJUNKTUR
BGR: Zentralbank, Zinsentscheid
07:00 RUS: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe 12/25
07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 12/25
07:00 FIN: Geschäftsklima 12/25
08:00 SWE: Handelsbilanz 11/25
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 11/25
SONSTIGE TERMINE
DEU: Fortsetzung Kongress des Chaos Computer Clubs (CCC), Hamburg
USA: Israels Ministerpräsident Netanjahu trifft US-Präsident Trump in Washington °
