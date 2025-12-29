Vor fünf Jahren begann mit der "Corona-Impfung" die größte Impfkampagne Deutschlands. Komplett neue gentechnische Substanzen, die bisher in der Krebsforschung entwickelt wurden, wurden milliardenfach injiziert. Bis heute bleiben staatliche Institutionen wie das Paul-Ehrlich-Institut Antworten schuldig. Entscheidendes bleibt ausgeblendet: Nebenwirkungen, Daten, Verantwortung. Wissen wir wirklich alles? Oder nur das Erlaubte? Und: Corona war erst der Anfang: D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Tichys Einblick