Für die Aktionäre von Barrick Mining oder auch Newmont war das Börsenjahr 2025 ein extrem gutes Jahr. Mit den Kursen der beiden Goldproduzenten ging es in den vergangenen Monaten immer weiter nach oben. Auch bei vielen Konkurrenten sah es ähnlich aus, weshalb sich auch der Best of Gold Miners Index des AKTIONÄR 2025 prächtig entwickelte. Der Goldmarkt wurde 2025 von mehreren zentralen Faktoren beeinflusst. Ausschlaggebend waren vor allem die Entwicklung der Realzinsen, ein schwacher US-Dollar sowie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär