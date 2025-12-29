AEVIS VICTORIA SA
Freiburg, 29. Dezember 2025
AEVIS VICTORIA SA schliesst umfangreiche konzernweite Refinanzierung erfolgreich ab
AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) gibt den erfolgreichen Abschluss eines umfassenden Refinanzierungsprogramms auf mehreren Ebenen des Konzerns bekannt, das Teil der laufenden Bemühungen zur Optimierung der Kapital- und Finanzierungsstruktur ist.
Auf Holdingebene hat AEVIS eine neue syndizierte Finanzierungsfazilität vereinbart. Damit verbessern sich die finanzielle Flexibilität und das Liquiditätsprofil des Konzerns weiter.
Im Immobilienbereich hat AEVIS die Refinanzierung einer ursprünglich im Jahr 2020 eingerichteten Zwischenfinanzierung zur Finanzierung des Erwerbs mehrerer Hotelimmobilien abgeschlossen. Diese Zwischenfinanzierung wurde durch langfristige, traditionelle Hypothekenfinanzierungen ersetzt, wodurch die Stabilität der Bilanz der Gruppe weiter gestärkt wird. Darüber hinaus hat AEVIS erfolgreich eine neue Finanzierungsfazilität für das Hotel L'Oscar in London gesichert.
Insgesamt verlängern und diversifizieren diese Transaktionen das Fälligkeitsprofil der Verbindlichkeiten der Gruppe und dürften zusammen mit der deutlichen Reduzierung der konsolidierten Verbindlichkeiten der Gruppe um mehr als CHF 100 Millionen im ersten Halbjahr 2025 zu einer erheblichen Senkung der Fremdkapitalkosten und Finanzaufwendungen der Gruppe führen, was auf Jahresbasis zu Zinsersparnissen im hohen einstelligen Millionenbereich führen wird.
Für weitere Informationen:
AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life
