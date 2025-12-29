Anzeige
29.12.2025 07:21 Uhr
MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Seoul unter Führung von Chipwerten sehr fest

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Uneinheitlich geht es am Montag an den Börsen in Ostasien zu, nachdem sich im Handel über die Feiertage insgesamt wenig getan hatte, und es in der Breite ganz leicht nach oben ging mit den Indizes. An einigen Plätzen wie Tokio, Seoul oder Shanghai wurde auch an den Weihnachtsfeiertagen voll oder teilweise gehandelt. Hauptthemen in der nachrichtenarmen Zeit zwischen den Jahren sind weiter die Erwartung sinkender US-Zinsen sowie die Chancen und Risiken Künstlicher Intelligenz (KI) für die Unternehmen. Von der Wall Street kommt kein klarer Impuls. Dort wurde am Freitag, 26. Dezember ebenfalls gehandelt, wobei sich wenig bewegte, bei allerdings leicht positiver Grundstimmung.

Klarer Tagessieger am Montag ist die Börse in Seoul. Dort macht der Kospi einen Satz um 1,8 Prozent, angetrieben von Kursgewinnen bei Chipaktien, vor allem solcher mit KI-Spekulation. Das Indexschwergewicht Samsung Electronics verteuert sich um 2,3 Prozent, für SK Hynix geht es um über 5 Prozent nach oben. Beide Aktien rangieren auf Rekordhochs. Für Aufwind sorgt, dass die Aktie von SK Hynix, dem zweitgrößten Unternehmen nach Marktkapitalisierung, von einer Investitionswarnliste gestrichen wurde. Am 26. Dezember hatte die koreanische Börsenaufsicht eine entsprechende Mitteilung herausgegeben. Zuvor galt für Aktien, die innerhalb eines Jahres um mehr als 200 Prozent gestiegen waren, eine Anlagewarnung.

Hinzu kommt ein positiver Analystenkommentar von Nomura. Demnach dürften Samsung Electronics und SK Hynix von einem Speicher-Superzyklus profitieren, der wahrscheinlich mindestens bis 2027 andauern werde.

In Tokio geht es für den Nikkei-225 dagegen um 0,2 Prozent nach unten auf 50.653 Punkte. Hier könnte für etwas Zurückhaltung sorgen, dass Notenbankchef Ueda Bereitschaft für weiter steigende Zinsen signalisierte. Der Yen zeigt sich davon aber kaum beeindruckt. Um jeweils 0,3 Prozent aufwärts geht es für die Leitindizes in Shanghai und Hongkong. In Sydney ist der Handel bereits beendet, dort steht am Ende des Tages ein Indexminus von 0,4 Prozent auf dem Kurszettel.

Marktteilnehmer berichten von dünnen Umsätzen, zumal viele Akteure ihre Bücher für das zu Ende gehende Jahr bereits geschlossen haben dürften. Nachdem die Positionierungen zum Jahresende weitgehend abgeschlossen seien, beschäftigten sich die Anleger damit, wie die globalen Wachstumstrends, die Zinssenkungen in den USA und die regionalen politischen Entwicklungen die Märkte im Jahr 2026 beeinflussen dürften.

Bei den Edelmetallen geht die Rally beim Silber weiter. Der Preis steigt um weitere 1,5 Prozent und hat nun - nachdem er erst vor wenigen Tagen die 70-Dollar-Marke knackte - auch die 80-Dollar-Marke hinter sich gelassen. Beim Gold geht es auf dem Rekordhoch mit dem Preis leicht nach unten um 0,3 Prozent. 

INDEX          zuletzt    +/- %   % YTD    Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)  8.725,70    -0,4%   +7,4%   06:00 
Nikkei-225 (Tokio)  50.653,27    -0,2%   +27,2%   07:00 
Kospi (Seoul)     4.202,96    +1,8%   +75,2%   07:30 
Shanghai-Comp.     3.975,92    +0,3%   +18,3%   08:00 
Hang-Seng (Hongk.)  25.887,33    +0,3%   +28,7%   09:00 
 
 
DEVISEN         zuletzt    +/- %   00:00 Di, 13:22  % YTD 
EUR/USD         1,1763    -0,1   1,1771   1,1800  +13,7% 
EUR/JPY         183,96    -0,2   184,28   183,95  +13,1% 
EUR/GBP         0,8717    -0,1   0,8724   0,8734  +5,4% 
GBP/USD         1,3494    -0,0   1,3494   1,3510  +7,8% 
USD/JPY         156,35    -0,1   156,50   155,94  -0,4% 
USD/KRW        1.447,39    -2,2  1.447,39  1.480,61  -1,9% 
USD/CNY         7,0431    -0,1   7,0431   7,0472  -2,3% 
USD/CNH         7,0092     0,1   7,0046   7,0164  -4,5% 
USD/HKD         7,7733     0,0   7,7714   7,7784  +0,0% 
AUD/USD         0,6721     0,2   0,6709   0,6694  +8,5% 
NZD/USD         0,5823    -0,1   0,5829   0,5841  +4,3% 
BTC/USD        90.006,70     2,5 87.841,15 87.621,25  -7,5% 
 
ROHÖL          zuletzt VT-Schluss   +/- %  +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex         57,33    56,74   +1,0%   +0,59  -20,9% 
Brent/ICE         61,24    60,64   +1,0%   +0,60  -19,4% 
 
 
METALLE         zuletzt   Vortag   +/- %  +/- USD  % YTD 
Gold          4.513,50  4.533,62   -0,4%   -20,12  +72,8% 
Silber          79,63   78,996   +0,8%   +0,63 +173,6% 
Platin         2.057,80  2.081,96   -1,2%   -24,16 +137,7% 
Kupfer           5,84    5,78   +1,0%   +0,06  +42,1% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/thl

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2025 00:47 ET (05:47 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
