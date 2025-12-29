© Foto: Christian Ohde - CHROMORANGEZwischen den Jahren, also am 29., 30. und 31. Dezember, läuft der Börsenbetrieb nur teilweise weiter - teils mit verkürzten Zeiten oder vollständigen Handelspausen. Das müssen Anleger jetzt wissen. Die Übersicht. Deutschland: Xetra und Börse Frankfurt 29. Dezember: Normaler Handel. 30. Dezember: Verkürzter Handel bis 14:00 Uhr. 31. Dezember: Kein Handel. Settlement ist geöffnet. Elektronische Handelsplätze Tradegate Exchange (Berlin) 29. Dezember: Normaler Handel (07:30-22:00 Uhr). 30. Dezember: Jahresschlussbörse, Handel 07:30-14:00 Uhr. 31. Dezember: Kein Handel (handelsfreier Settlement-Tag). Quotrix (Düsseldorf) 29. Dezember: Normaler Handel …Den vollständigen Artikel lesen
