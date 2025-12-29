Im Grunde genommen geht es an der Börse vor allem um eines: das frühzeitige Erkennen von Trends. Ein charttechnischer Trendindikator genießt unter Profi-Tradern dafür besonders hohes Ansehen. der MACD. Die vier Buchstaben stehen für "Moving Average Convergence/Divergence". Der MACD zeigt, wie stark ein Wertpapier im Trend liegt und ob es an Momentum (Schwung) gewinnt oder verliert. Dazu vergleicht er zwei gleitende exponentielle Durchschnitte: einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
