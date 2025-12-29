Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
December 29
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|24/12/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|275654.35
|6.2643
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|24/12/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|127529650.00
|810382291.04
|6.3545
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|24/12/2025
|3DGH
|IE0001CEGCP5
|46721.00
|238445.71
|5.1036
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|24/12/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3600000.00
|21131647.64
|5.8699
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|24/12/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43887.00
|274539.15
|6.2556
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|24/12/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|22390013.00
|139013398.48
|6.2087
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|24/12/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|182785.00
|1003503.79
|5.4901
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|24/12/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|38810000.00
|269595229.47
|6.9465
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|24/12/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5520000.00
|33123425.94
|6.0006
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|24/12/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52400000.00
|266589558.92
|5.0876
