Anzeige
Mehr »
Montag, 29.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
PR Newswire
29.12.2025 08:06 Uhr
58 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 29

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF 2025-12-24 NL0009272749 3938777.000 371157963.41 94.2318
VANECK MULTI-ASSET BALANCED 2025-12-24 NL0009272772 513000.000 37738604.05 73.5645
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO 2025-12-24 NL0009272780 360000.000 30728325.46 85.3565
VANECK GLOBAL REAL ESTATE 2025-12-24 NL0009690239 8260404.000 310348659.67 37.5706
VANECK IBOXX EUR CORPORATES 2025-12-24 NL0009690247 2208390.000 37777599.91 17.1064
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10 2025-12-24 NL0009690254 2426537.000 29984094.54 12.3567
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5 2025-12-24 NL0010273801 2681000.000 51273628.10 19.1248
VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED 2025-12-24 NL0010731816 888000.000 78637383.96 88.5556
VANECK MORN DM DIV LEADERS 2025-12-24 NL0011683594 98400000.000 4692829692.60 47.6914
VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED 2025-12-24 NL0010408704 31003010.000 1144077179.97 36.9021
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT 2025-12-24 NL0009272764 318000.000 20053488.22 63.0613

© 2025 PR Newswire
Gold & Silber auf Rekordjagd
Kaum eine Entwicklung war 2025 so eindrucksvoll wie der Höhenflug der Edelmetalle. Allen voran Silber: Angetrieben von einem strukturellen Angebotsdefizit, explodierte der Preis und übertrumpfte dabei den „großen Bruder“ Gold. Die Nachfrage aus dem Investmentsektor zieht weiter an, und ein Preisziel von 100 US-Dollar rückt in greifbare Nähe.

Auch Gold markierte neue Meilensteine. Mit dem Durchbruch über 3.000 und 4.000 US-Dollar pro Unze hat sich der übergeordnete Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Rücksetzer bleiben möglich, doch der nächste Zielbereich bei 5.000 US-Dollar ist charttechnisch fest im Blick. Die fundamentalen Treiber sind intakt, eine nachhaltige Trendwende aktuell nicht in Sicht.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das: Jetzt ist die Zeit, um gezielt auf starke Produzenten zu setzen. In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Gold- und Silberaktien vor, die trotz Rallye weiter attraktives Potenzial bieten, mit robusten Fundamentaldaten und starken Projekten in aussichtsreichen Regionen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und von der nächsten Welle im Edelmetall-Boom profitieren!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.