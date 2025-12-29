VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 29
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-12-24
|NL0009272749
|3938777.000
|371157963.41
|94.2318
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-12-24
|NL0009272772
|513000.000
|37738604.05
|73.5645
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-12-24
|NL0009272780
|360000.000
|30728325.46
|85.3565
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-12-24
|NL0009690239
|8260404.000
|310348659.67
|37.5706
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-12-24
|NL0009690247
|2208390.000
|37777599.91
|17.1064
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-12-24
|NL0009690254
|2426537.000
|29984094.54
|12.3567
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-12-24
|NL0010273801
|2681000.000
|51273628.10
|19.1248
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-24
|NL0010731816
|888000.000
|78637383.96
|88.5556
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-12-24
|NL0011683594
|98400000.000
|4692829692.60
|47.6914
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-24
|NL0010408704
|31003010.000
|1144077179.97
|36.9021
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-12-24
|NL0009272764
|318000.000
|20053488.22
|63.0613
