Montag, 29.12.2025

29.12.2025 08:12 Uhr
Fidelity UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Fidelity UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 29

Fund: FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
GID
Date: 26/12/2025
Curr: USD
NAV: 10.54
Shrs: 75,250,000.00
Tckr: FGQI
Fund: FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
GAE
Date: 26/12/2025
Curr: EUR
NAV: 9.00
Shrs: 4,700,000.00
Tckr: FGEU
Fund: FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
GAG
Date: 26/12/2025
Curr: GBP
NAV: 9.59
Shrs: 6,550,000.00
Tckr: FGQP
Fund: FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
CHD
Date: 26/12/2025
Curr: CHF
NAV: 7.91
Shrs: 2,800,000.00
Tckr: FGQC
Fund: Fidelity US Quality Income UCITS ETF
UIA
Date: 26/12/2025
Curr: USD
NAV: 15.02
Shrs: 17,900,000.00
Tckr: FUSA
Fund: Fidelity US Quality Income UCITS ETF
UID
Date: 26/12/2025
Curr: USD
NAV: 12.45
Shrs: 114,450,000.00
Tckr: FUSD
Fund: Fidelity US Quality Income UCITS ETF
UAE
Date: 26/12/2025
Curr: EUR
NAV: 11.19
Shrs: 5,550,000.00
Tckr: FUSU
Fund: Fidelity US Quality Income UCITS ETF
UAG
Date: 26/12/2025
Curr: GBP
NAV: 11.86
Shrs: 550,000.00
Tckr: FUSP
Fund: FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
EAE
Date: 26/12/2025
Curr: EUR
NAV: 8.77
Shrs: 2,850,000.00
Tckr: FEQD
Fund: FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
EAG
Date: 26/12/2025
Curr: GBP
NAV: 9.43
Shrs: 150,000.00
Tckr: FEQP
Fund: FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
EIE
Date: 26/12/2025
Curr: EUR
NAV: 6.67
Shrs: 3,700,000.00
Tckr: FEUI
Fund: FIL EMERGING MARKET INCOME ETF
EMA
Date: 26/12/2025
Curr: USD
NAV: 7.76
Shrs: 2,050,000.00
Tckr: FEMI
Fund: FIL EMERGING MARKET INCOME ETF
EMD
Date: 26/12/2025
Curr: USD
NAV: 6.35
Shrs: 24,600,000.00
Tckr: FEME
Fund: FIL SR ENH EUR EQ ETF
EAE
Date: 26/12/2025
Curr: EUR
NAV: 9.84
Shrs: 13,150,000.00
Tckr: FEUR
Fund: FIL SR ENH US EQ ETF
UIA
Date: 26/12/2025
Curr: USD
NAV: 12.51
Shrs: 102,850,000.00
Tckr: FUSR
Fund: FIL SR ENH GLB EQ ETF
UIA
Date: 26/12/2025
Curr: USD
NAV: 11.17
Shrs: 20,800,000.00
Tckr: FGLR
Fund: FIL SR ENH JAP EQ ETF
EAJ
Date: 26/12/2025
Curr: JPY
NAV: 1,095.04
Shrs: 50,134,915.00
Tckr: FJPR
Fund: FIL SR ENH EM MKT EQ ETF
EAU
Date: 26/12/2025
Curr: USD
NAV: 6.09
Shrs: 544,550,000.00
Tckr: FEMR
Fund: FIL SR ENH PAC EX JAP EQ ETF
EAU
Date: 26/12/2025
Curr: USD
NAV: 6.90
Shrs: 67,700,000.00
Tckr: FPXR

