DJ Ukraine-Gipfel: Optimismus, aber kein Durchbruch

Von Alex Leary

DOW JONES--Gespräche zur Beendigung des Ukraine-Krieges haben am Sonntag bei Präsident Donald Trump für neuen Optimismus gesorgt, wobei es jedoch keine klaren Anzeichen für einen Durchbruch gab, während Russland weiterhin Gebietsgewinne anstrebt und einen Waffenstillstand ablehnt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Trump trafen sich in Mar-a-Lago, um einen Entwurf über 20 Punkte zu erörtern. Dieser war in den vergangenen Wochen von ukrainischen und US-Unterhändlern als ein weiterer Versuch überarbeitet worden, den fast vier Jahre andauernden Krieg zu beenden. Dem Treffen war ein Telefonat Trumps mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vorausgegangen.

Trotz der hoffnungsvollen Gespräche nannten beide Seiten keine Einzelheiten zu den Ergebnissen und zeigten auch keine konkreten Schritte in Richtung einer Vereinbarung auf. Er glaube, dass beide Präsidenten ein Abkommen schließen wollten, sagte Trump vor Journalisten nach Selenskyjs Ankunft.

Stunden später hielt Trump diesen Optimismus aufrecht, wies jedoch darauf hin, dass weiterhin große Hindernisse bestünden. Dazu gehöre die Frage, was mit den umstrittenen Gebieten geschehen solle, die Russland beanspruche. Russland habe zudem die Idee eines Waffenstillstands abgelehnt, sagte Trump, während die Ukraine ein Referendum über Territorialfragen erwäge.

Dies sei kein Prozess, der an einem Tag abgeschlossen werden könne, sondern eine sehr komplizierte Angelegenheit, sagte Trump an der Seite Selenskyjs. Der Kreml teilte mit, Putin habe einem Vorschlag zur Einrichtung zweier Arbeitsgruppen zugestimmt, von denen sich eine auf Sicherheitsfragen und die andere auf Wirtschaftsangelegenheiten konzentriere. Die Bedingungen für den Beginn dieser Arbeitsgruppen dürften in naher Zukunft, voraussichtlich Anfang Januar, vereinbart werden, hieß es in einer Erklärung eines Putin-Beraters.

Trump sagte, die US-Seite werde durch mehrere Regierungsbeamte vertreten sein, darunter seine Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner sowie Außenminister Marco Rubio. Sein Telefonat mit Putin sei gut verlaufen und habe etwa 2,5 Stunden gedauert, sagte Trump. Putin sei sehr großzügig in seiner Einstellung zum Erfolg der Ukraine gewesen, einschließlich der Lieferung von Energie, Strom und anderen Dingen zu sehr niedrigen Preisen. Aus diesem Gespräch seien viele gute Dinge hervorgegangen.

Selenskyj grinste und lachte leise über die Bemerkung zu Putins Hoffnungen für das Land. Trump und Selenskyj führten zudem ein einstündiges Telefonat mit europäischen Staats- und Regierungschefs. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, lobte die Fortschritte, erklärte jedoch in einer Mitteilung auf X, dass für diese Bemühungen unumstößliche Sicherheitsgarantien vom ersten Tag an von entscheidender Bedeutung seien.

Die Hauptstreitpunkte vor dem Gipfel waren die Zukunft der etwa 20 Prozent der Region Donezk, deren Abtretung Russland fordert, der Status des Kernkraftwerks Saporischschja - des größten in Europa, das derzeit von Russland besetzt ist - sowie Details zu den Sicherheitsgarantien, welche Washington für die Ukraine leisten würde.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/thl

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2025 01:48 ET (06:48 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.