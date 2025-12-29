The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.12.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.12.2025
ISIN Name
PTTBI0AM0006 ATRIUM BIRE SIGI EO 1
CA71535Q1072 JX ENERGY LTD.
XS2345982362 UBS 21/26 MTN
XS2178833773 STELLANTIS N.V. 20/26 MTN
FR0013516069 ESSILORLUXO. 20/26 MTN
XS2168647357 BCO SANTAND. 20/26 MTN
US89236TLJ24 TOYOTA M.CRD 24/26 MTN
USC71968AB41 PARKLAND CORP. 19/27 REGS
DE000HLB7BN1 LB.HESS.THR.CARRARA01O/23
DE000LB1M1U0 LBBW GM-FLOATER 18/26
DE000A1RQED2 HESSEN SCHA. S.2203
US5004241064 KOKUSAI ELECTRIC ADR O.N.
DE0001142669 BUNDANL. KPS 4.1.33
DE000HLB3UK6 LB.HESS.THR.IS.10A/18
XS2021471433 MOTABILITY 19/26 MTN
DE0001142594 BUNDANL. KPS 4.1.26
FR001400BDD5 ARVAL SERV.L 22/26 MTN
XS2498470116 RAIF.LABA NO 22/26 MTN
USY29011DD52 GS CALTEX 22/26 REGS
