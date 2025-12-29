Silber hat zum Jahresende ein historisches Ausrufezeichen gesetzt: Der Silberpreis übersprang erstmals die Marke von 80 US-Dollar je Feinunze und markierte damit ein Allzeithoch. Damit verlängert der Markt eine atemberaubende Rally, die vor allem von spekulativen Positionierungen und einem anhaltenden Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage getragen wird. In einem Umfeld fallender Dollar-Notierungen und wachsender geopolitischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
