Hamburg (ots) -Zum Jahreswechsel wünschen sich die meisten Menschen Glück, Gesundheit und Zuversicht. Als Sinnbild dieser Sehnsucht zieren Schornsteinfeger, Hufeisen oder Marzipanschweinchen Blumengestecke und Neujahrskrapfen. Aber auch heimische Wildtiere gelten als Symbole für Erfolg, Hoffnung und Neubeginn. Die Deutsche Wildtier Stiftung stellt fünf tierische Glücksbringer vor - und erklärt, warum sie auch ökologisch echte Hoffnungsträger sind.Marienkäfer - gepunkteter NützlingDer Marienkäfer ist wohl das bekannteste Glückssymbol Europas. Schon im Mittelalter galt er als "Geschenk der Jungfrau Maria" - die Bauern freuten sich über den Käfer, weil er ihre Ernten vor Schädlingen schützte.Ein einziger Marienkäfer frisst täglich bis zu 150 Blattläuse und ist damit ein natürlicher Helfer im Garten und auf dem Feld. Wer im neuen Jahr einen Marienkäfer entdeckt, darf sich also freuen: über einen fleißigen Nützling - und vielleicht auch ein Stückchen Glück.Kranich - Zeigerart für intakte FeuchtgebieteWenn im Frühjahr das Trompeten der Kraniche zu hören ist, gilt das als Zeichen für das Ende des Winters und den Beginn eines neuen Zyklus. In vielen Kulturen, insbesondere in Asien, steht der Kranich für Glück, Weisheit und ein langes Leben. Eine japanische Legende besagt: Wer 1.000 Papierkraniche faltet, dem wird ein Wunsch erfüllt.Kraniche sind sehr wählerische Vögel, die auf ungestörte, feuchte Lebensräume angewiesen sind. Wo sie sich niederlassen, sind Moore, Sumpfgebiete, Bruchwälder und Feuchtwiesen also in einem guten Zustand.Rothirsch - Gärtner seines LebensraumsDer König des Offenlandes steht für Stärke, Anmut und Erneuerung. Dass der Rothirsch jedes Jahr sein Geweih verliert und neu bildet, wurde schon früh als Sinnbild für den Kreislauf von Werden und Vergehen verstanden. So wurde der Hirsch zu einem Fruchtbarkeits- und Glückssymbol.Ökologisch prägt das Tier des Jahres 2026 (https://www.deutschewildtierstiftung.de/naturschutz/tier-des-jahres) unsere Landschaft auf besondere Weise: Im Wald, in den er sich vor dem Menschen zurückzieht, hält er kleine Lichtungen offen, auf denen sonnenliebende Kräuter und Gräser wachsen können - ideale Lebensbedingungen für Schmetterlinge, Wildbienen und Waldameisen. Bei ihren weiten Wanderungen tragen vor allem junge Hirsche Samen verschiedenster Pflanzen über viele Kilometer im Fell mit sich oder scheiden sie mit ihrem Kot aus und sorgen so für ihre Verbreitung.Schmetterling - Wichtiger BestäuberSchmetterlinge sind das Sinnbild für Neubeginn, Hoffnung und Freiheit. Aus einer Raupe wird durch Metamorphose ein anmutiger Falter. In vielen Kulturen, besonders in Asien, gilt der Schmetterling als Symbol für ein langes Leben, Erfolg und eine glückliche Partnerschaft.Ökologisch spielen Schmetterlinge eine zentrale Rolle als Bestäuber: Sie flattern von Blume zu Blume, um durch ihre Rüssel Nektar zu saugen. Dabei werden sie mit Pollen bedeckt, den sie beim Anflug an die nächste Blüte weitergeben.Eule - Hüterin des WaldesMit ihren großen Augen, dem lautlosen Flug und ihrer nächtlichen Lebensweise wird die Eule oft als unheimlich wahrgenommen. In der griechischen Antike aber war die Eule als das heilige Tier der Göttin Athene ein Symbol für Weisheit, Klugheit, Weitblick und auch für Schutz der Stadt. In Japan steht die Eule bis heute für Glück und Schutz. Sie gilt als Talisman für Erfolg im Beruf und in der Schule.Abseits von Glauben und Mythologie bringt die Eule in unseren Wäldern einen ökologischen Nutzen: Als geschickte Jägerin reguliert sie die Bestände von Mäusen und anderen Kleinsäugern.