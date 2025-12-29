FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist nach den Weihnachtsfeiertagen kaum verändert in die verkürzte Woche vor Silvester gestartet. Viele Anleger haben ihre Bücher geschlossen und bleiben der Börse zwischen den Jahren fern.

Der Dax notierte am Montag wenige Minuten nach Eröffnung des Xetra-Handels 0,1 Prozent tiefer bei 24.310 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte sank ebenfalls um 0,1 Prozent auf 30.263 Zähler. Der EuroStoxx 50 zeigte sich zunächst praktisch unverändert.

Sollte am Montag und dem zusätzlich noch verkürzten Dienstag nicht mehr groß am Dax-Jahresplus von mehr als 22 Prozent gerüttelt werden, würde 2025 für den Leitindex zum besten Börsenjahr seit 2019. Zur Bestmarke von 24.771 Punkten, die aus dem Oktober stammt, bleibt der Dax in Schlagweite. Davor wartet aber noch die Hürde des Dezember-Hochs bei etwas unter 24.500 Punkten als wichtige Chartmarke./edh/jha/

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145