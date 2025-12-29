DJ Official List Notice
Financial Conduct Authority (-) Official List Notice 29-Dec-2025 / 08:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTICE OF ADMISSION TO THE OFFICIAL LIST 29/12/2025, 08:00 The Financial Conduct Authority ("FCA") hereby admits the following securities to the Official List with effect from the time and date of this notice:- Amount Security Description Listing Category ISIN Issuer Name: Invesco Physical Markets PLC 20000 Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid Debt and debt-like IE00B579F325 -- securities 5300 Secured Platinum-Linked Certificates due 2100; fully paid Debt and debt-like IE00B40QP990 -- securities 54000 Secured Silver-Linked Certificates due 2100; fully paid Debt and debt-like IE00B43VDT70 -- securities Issuer Name: Octopus Apollo VCT Plc 27599086 Ordinary Shares of 0.1p each; fully paid Closed-ended GB00B17B3479 -- investment funds Issuer Name: Xtrackers ETC plc 473000 Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities due 23/04/2080; fully Debt and debt-like DE000A2T0VU5 -- paid securities Issuer Name: 21Shares AG 70000 21Shares Ethereum Staking Exchange Traded Product (AETH); fully Debt and debt-like CH0454664027 -- paid securities 200000 21Shares Bitcoin Core Exchange Traded Product (CBTC); fully paid Debt and debt-like CH1199067674 -- securities Issuer Name: HANetf ETC Securities plc 41000 Metal Securities of The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Debt and debt-like XS2115336336 -- Gold ETC Securities; fully paid securities Issuer Name: Amundi Physical Metals plc 227000 Amundi Physical Gold ETC Securities due 23/05/2118; fully paid Debt and debt-like FR0013416716 -- securities Issuer Name: WisdomTree Issuer X Limited 241000 WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid Debt and debt-like GB00BJYDH287 -- securities 45000 WisdomTree Physical Ethereum Digital Securities; fully paid Debt and debt-like GB00BJYDH394 -- securities 19000 WisdomTree Physical Ethereum Digital Securities; fully paid Debt and debt-like GB00BJYDH394 -- securities 107000 WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid Debt and debt-like GB00BJYDH287 -- securities Issuer Name: HSBC Bank PLC 4739336 Market Access Warrants linked to ordinary shares issued by China Securitised GB00BTDGRS49 -- National Software & Service Co., Ltd due 29/06/2027 derivatives Issuer Name: WisdomTree Commodity Securities Limited 104000 WisdomTree Silver 1x Daily Short; fully paid Debt and debt-like JE00B24DKK82 -- securities 35500 WisdomTree WTI Crude Oil 1x Daily Short; fully paid Debt and debt-like JE00B24DK975 -- securities 18900 WisdomTree Silver; fully paid Debt and debt-like GB00B15KY328 -- securities 1190 WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short; full paid Debt and debt-like JE00B24DKH53 -- securities 176500 WisdomTree Natural Gas; fully paid Debt and debt-like JE00BN7KB334 -- securities 31000 WisdomTree Gold 1x Daily Short; fully paid Debt and debt-like JE00B24DKC09 -- securities 62300 WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00B2NFTS64 -- securities 239000 WisdomTree Nickel; fully paid Debt and debt-like GB00B15KY211 -- securities 1310 WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00B2NFTL95 -- securities 80555 WisdomTree Brent Crude Oil; fully paid Debt and debt-like JE00B78CGV99 -- securities 255000 WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00B2NFV134 -- securities 226500 WisdomTree WTI Crude Oil; fully paid Debt and debt-like GB00B15KXV33 -- securities 368000 WisdomTree Aluminium 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00B2NFTC05 -- securities 21500 WisdomTree Corn; fully paid Debt and debt-like JE00BN7KB441 -- securities 170500 WisdomTree Copper; fully paid Debt and debt-like GB00B15KXQ89 -- securities 13000 WisdomTree Precious Metals; fully paid Debt and debt-like GB00B15KYF40 -- securities 280000 WisdomTree Aluminium; fully paid Debt and debt-like GB00B15KXN58 -- securities 319000 WisdomTree Industrial Metals; fully paid Debt and debt-like GB00B15KYG56 -- securities 500 WisdomTree Petroleum; fully paid Debt and debt-like GB00B15KYC19 -- securities 5000 WisdomTree Broad Commodities; fully paid Debt and debt-like GB00B15KY989 -- securities Issuer Name: WisdomTree Foreign Exchange Limited 6500 WisdomTree Short EUR Long USD 3x Daily; fully paid Debt and debt-like JE00B3N9C970 -- securities 210 WisdomTree Long USD Short GBP 3x Daily; fully paid Debt and debt-like JE00B3WCLY57 -- securities 47000 WisdomTree Long JPY Short USD 3x Daily; fully paid Debt and debt-like JE00B3X9GJ56 -- securities 8900 WisdomTree Short EUR Long GBP 3x Daily; fully paid Debt and debt-like JE00B3W0MY68 -- securities 100 WisdomTree Short JPY Long USD 3x Daily; fully paid Debt and debt-like JE00B3WFMB84 -- securities 280 WisdomTree Short EUR Long USD; fully paid Debt and debt-like JE00B68GSM94 -- securities 1600 WisdomTree Long CHF Short GBP; fully paid Debt and debt-like JE00B3SX3R93 -- securities 1900 WisdomTree Long EUR Short GBP 3x Daily; fully paid Debt and debt-like JE00B3VJDN05 -- securities Issuer Name: Leverage Shares Public Limited Company 1650 Leverage Shares 2x Tesla ETP Securities due 07/04/2070; fully paid Debt and debt-like IE00BK5BZY66 -- securities 14000 Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities; fully paid Debt and debt-like XS2399367502 -- securities 85000 Leverage Shares IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP; fully Debt and debt-like XS2875105608 -- paid securities 3000 Leverage Shares 2x Long Super Micro Computer (SMCI) ETP Securities; Debt and debt-like XS2944889109 -- fully paid securities 720000 Leverage Shares 3x AMD ETP Securities; fully paid Debt and debt-like XS2337090422 -- securities 30000 IncomeShares Gold+ Yield ETP; fully paid Debt and debt-like XS2852999775 -- securities 2000 IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP; fully paid Debt and debt-like XS3068775009 -- securities 1500 Leverage Shares 2x Alphabet ETP Securities due 05/12/2067; fully Debt and debt-like IE00BF01VY89 -- paid securities 49000 Leverage Shares 3x Amazon ETP Securities due 04/06/2070; fully paid Debt and debt-like IE00BK5BZQ82 -- securities 2210000 Leverage Shares 3x AMD ETP Securities; fully paid Debt and debt-like XS2337090422 -- securities 14000 Leverage Shares 3x Long Broadcom (AVGO) ETP Securities due 15/09/ Debt and debt-like XS3068789307 -- 2075; fully paid securities 15000 Leverage Shares 3x Long Broadcom (AVGO) ETP Securities due 15/09/ Debt and debt-like XS3068789307 -- 2075; fully paid securities 200000 Leverage Shares 3x Long MicroStrategy (MSTR) ETP; fully paid Debt and debt-like XS2901882618 -- securities 1500000 Leverage Shares 3x Long MicroStrategy (MSTR) ETP; fully paid Debt and debt-like XS2901882618 -- securities 40000 Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities; fully paid Debt and debt-like XS2472195952 -- securities 7000 Leverage Shares -3x Short Broadcom (AVGO) ETP Securities due 15/09/ Debt and debt-like XS3068789562 -- 2025; fully paid securities 13000 Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities; fully paid Debt and debt-like XS2757381400 -- securities 12000 Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities; fully paid Debt and debt-like XS2779861082 -- securities 930000 Leverage Shares -5x Short Nasdaq 100 ETP Securities; fully paid Debt and debt-like XS2399364319 -- securities Issuer Name: WisdomTree Metal Securities Limited 3700 WisdomTree Physical Gold; fully paid Debt and debt-like JE00B1VS3770 -- securities 11000 WisdomTree Physical Palladium; fully paid Debt and debt-like JE00B1VS3002 -- securities 3200 WisdomTree Physical Precious Metals; fully paid Debt and debt-like JE00B1VS3W29 -- securities 12000 WisdomTree Physical Platinum; fully paid Debt and debt-like JE00B1VS2W53 -- securities 500 WisdomTree Physical Swiss Gold; fully paid Debt and debt-like JE00B588CD74 -- securities 3000 WisdomTree Core Physical Gold; fully paid Debt and debt-like JE00BN2CJ301 -- securities 47000 WisdomTree Core Physical Silver Individual Securities; fully paid Debt and debt-like JE00BQRFDY49 -- securities Issuer Name: WisdomTree Hedged Metal Securities Limited 90000 WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged; fully paid Debt and debt-like JE00B7VG2M16 -- securities Issuer Name: WisdomTree Multi Asset Issuer Public Limited Company 1850000 WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like XS2819843900 -- securities 71000000 WisdomTree Silver 3x Daily Short; fully paid Debt and debt-like IE00B8JG1787 -- securities 14000 WisdomTree Energy Transition Metals Securities; fully paid Debt and debt-like XS2425848053 -- securities 460000 WisdomTree S&P 500 VIX Short-Term Futures 2.25x Daily Leveraged; Debt and debt-like XS2819843736 -- fully paid securities 5000 WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like IE00BLRPRL42 -- securities 9000 WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like IE00B8HGT870 -- securities 2120000 WisdomTree EURO STOXX 50 3x Daily Short; fully paid Debt and debt-like IE00B8JF9153 -- securities
