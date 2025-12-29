Anzeige
Mehr »
Montag, 29.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
29.12.2025 09:33 Uhr
99 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Financial Conduct Authority: Official List Notice

DJ Official List Notice 

Financial Conduct Authority (-) 
Official List Notice 
29-Dec-2025 / 08:00 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOTICE OF ADMISSION TO THE OFFICIAL LIST 

29/12/2025, 08:00 
 
The Financial Conduct Authority ("FCA") hereby admits the following securities to the Official List with effect from 
the time and date of this notice:- 
 
Amount    Security Description                        Listing Category   ISIN 
 
Issuer Name: Invesco Physical Markets PLC 
 
20000     Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid        Debt and debt-like  IE00B579F325 --  
                                         securities 
 
 
5300     Secured Platinum-Linked Certificates due 2100; fully paid      Debt and debt-like  IE00B40QP990 --  
                                         securities 
 
 
54000     Secured Silver-Linked Certificates due 2100; fully paid       Debt and debt-like  IE00B43VDT70 --  
                                         securities 

Issuer Name: Octopus Apollo VCT Plc 
 
27599086   Ordinary Shares of 0.1p each; fully paid              Closed-ended     GB00B17B3479 --  
                                         investment funds 

Issuer Name: Xtrackers ETC plc 
 
473000    Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities due 23/04/2080; fully   Debt and debt-like  DE000A2T0VU5 --  
       paid                                securities 

Issuer Name: 21Shares AG 
 
70000     21Shares Ethereum Staking Exchange Traded Product (AETH); fully   Debt and debt-like  CH0454664027 --  
       paid                                securities 
 
 
200000    21Shares Bitcoin Core Exchange Traded Product (CBTC); fully paid  Debt and debt-like  CH1199067674 --  
                                         securities 

Issuer Name: HANetf ETC Securities plc 
 
41000     Metal Securities of The Royal Mint Responsibly Sourced Physical   Debt and debt-like  XS2115336336 --  
       Gold ETC Securities; fully paid                   securities 

Issuer Name: Amundi Physical Metals plc 
 
227000    Amundi Physical Gold ETC Securities due 23/05/2118; fully paid   Debt and debt-like  FR0013416716 --  
                                         securities 

Issuer Name: WisdomTree Issuer X Limited 
 
241000    WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid     Debt and debt-like  GB00BJYDH287 --  
                                         securities 
 
 
45000     WisdomTree Physical Ethereum Digital Securities; fully paid     Debt and debt-like  GB00BJYDH394 --  
                                         securities 
 
 
19000     WisdomTree Physical Ethereum Digital Securities; fully paid     Debt and debt-like  GB00BJYDH394 --  
                                         securities 
 
 
107000    WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid     Debt and debt-like  GB00BJYDH287 --  
                                         securities 

Issuer Name: HSBC Bank PLC 
 
4739336    Market Access Warrants linked to ordinary shares issued by China  Securitised      GB00BTDGRS49 --  
       National Software & Service Co., Ltd due 29/06/2027         derivatives 

Issuer Name: WisdomTree Commodity Securities Limited 
 
104000    WisdomTree Silver 1x Daily Short; fully paid            Debt and debt-like  JE00B24DKK82 --  
                                         securities 
 
 
35500     WisdomTree WTI Crude Oil 1x Daily Short; fully paid         Debt and debt-like  JE00B24DK975 --  
                                         securities 
 
 
18900     WisdomTree Silver; fully paid                    Debt and debt-like  GB00B15KY328 --  
                                         securities 
 
 
1190     WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short; full paid          Debt and debt-like  JE00B24DKH53 --  
                                         securities 
 
 
176500    WisdomTree Natural Gas; fully paid                 Debt and debt-like  JE00BN7KB334 --  
                                         securities 
 
 
31000     WisdomTree Gold 1x Daily Short; fully paid             Debt and debt-like  JE00B24DKC09 --  
                                         securities 
 
 
62300     WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged; fully paid          Debt and debt-like  JE00B2NFTS64 --  
                                         securities 
 
 
239000    WisdomTree Nickel; fully paid                    Debt and debt-like  GB00B15KY211 --  
                                         securities 
 
 
1310     WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged; fully paid           Debt and debt-like  JE00B2NFTL95 --  
                                         securities 
 
 
80555     WisdomTree Brent Crude Oil; fully paid               Debt and debt-like  JE00B78CGV99 --  
                                         securities 
 
 
255000    WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged; fully paid         Debt and debt-like  JE00B2NFV134 --  
                                         securities 
 
 
226500    WisdomTree WTI Crude Oil; fully paid                Debt and debt-like  GB00B15KXV33 --  
                                         securities 
 
 
368000    WisdomTree Aluminium 2x Daily Leveraged; fully paid         Debt and debt-like  JE00B2NFTC05 --  
                                         securities 
 
 
21500     WisdomTree Corn; fully paid                     Debt and debt-like  JE00BN7KB441 --  
                                         securities 
 
 
170500    WisdomTree Copper; fully paid                    Debt and debt-like  GB00B15KXQ89 --  
                                         securities 
 
 
13000     WisdomTree Precious Metals; fully paid               Debt and debt-like  GB00B15KYF40 --  
                                         securities 
 
 
280000    WisdomTree Aluminium; fully paid                  Debt and debt-like  GB00B15KXN58 --  
                                         securities 
 
 
319000    WisdomTree Industrial Metals; fully paid              Debt and debt-like  GB00B15KYG56 --  
                                         securities 
 
 
500      WisdomTree Petroleum; fully paid                  Debt and debt-like  GB00B15KYC19 --  
                                         securities 
 
 
5000     WisdomTree Broad Commodities; fully paid              Debt and debt-like  GB00B15KY989 --  
                                         securities 

Issuer Name: WisdomTree Foreign Exchange Limited 
 
6500     WisdomTree Short EUR Long USD 3x Daily; fully paid         Debt and debt-like  JE00B3N9C970 --  
                                         securities 
 
 
210      WisdomTree Long USD Short GBP 3x Daily; fully paid         Debt and debt-like  JE00B3WCLY57 --  
                                         securities 
 
 
47000     WisdomTree Long JPY Short USD 3x Daily; fully paid         Debt and debt-like  JE00B3X9GJ56 --  
                                         securities 
 
 
8900     WisdomTree Short EUR Long GBP 3x Daily; fully paid         Debt and debt-like  JE00B3W0MY68 --  
                                         securities 
 
 
100      WisdomTree Short JPY Long USD 3x Daily; fully paid         Debt and debt-like  JE00B3WFMB84 --  
                                         securities 
 
 
280      WisdomTree Short EUR Long USD; fully paid              Debt and debt-like  JE00B68GSM94 --
                                         securities 
 
 
1600     WisdomTree Long CHF Short GBP; fully paid              Debt and debt-like  JE00B3SX3R93 --  
                                         securities 
 
 
1900     WisdomTree Long EUR Short GBP 3x Daily; fully paid         Debt and debt-like  JE00B3VJDN05 --  
                                         securities 

Issuer Name: Leverage Shares Public Limited Company 
 
1650     Leverage Shares 2x Tesla ETP Securities due 07/04/2070; fully paid Debt and debt-like  IE00BK5BZY66 --  
                                         securities 
 
 
14000     Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities; fully paid  Debt and debt-like  XS2399367502 --  
                                         securities 
 
 
85000     Leverage Shares IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP; fully  Debt and debt-like  XS2875105608 --  
       paid                                securities 
 
 
3000     Leverage Shares 2x Long Super Micro Computer (SMCI) ETP Securities; Debt and debt-like  XS2944889109 --  
       fully paid                             securities 
 
 
720000    Leverage Shares 3x AMD ETP Securities; fully paid          Debt and debt-like  XS2337090422 --  
                                         securities 
 
 
30000     IncomeShares Gold+ Yield ETP; fully paid              Debt and debt-like  XS2852999775 --  
                                         securities 
 
 
2000     IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP; fully paid        Debt and debt-like  XS3068775009 --  
                                         securities 
 
 
1500     Leverage Shares 2x Alphabet ETP Securities due 05/12/2067; fully  Debt and debt-like  IE00BF01VY89 --  
       paid                                securities 
 
 
49000     Leverage Shares 3x Amazon ETP Securities due 04/06/2070; fully paid Debt and debt-like  IE00BK5BZQ82 --  
                                         securities 
 
 
2210000    Leverage Shares 3x AMD ETP Securities; fully paid          Debt and debt-like  XS2337090422 --  
                                         securities 
 
 
14000     Leverage Shares 3x Long Broadcom (AVGO) ETP Securities due 15/09/  Debt and debt-like  XS3068789307 --  
       2075; fully paid                          securities 
 
 
15000     Leverage Shares 3x Long Broadcom (AVGO) ETP Securities due 15/09/  Debt and debt-like  XS3068789307 --  
       2075; fully paid                          securities 
 
 
200000    Leverage Shares 3x Long MicroStrategy (MSTR) ETP; fully paid    Debt and debt-like  XS2901882618 --  
                                         securities 
 
 
1500000    Leverage Shares 3x Long MicroStrategy (MSTR) ETP; fully paid    Debt and debt-like  XS2901882618 --  
                                         securities 
 
 
40000     Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities; fully paid      Debt and debt-like  XS2472195952 --  
                                         securities 
 
 
7000     Leverage Shares -3x Short Broadcom (AVGO) ETP Securities due 15/09/ Debt and debt-like  XS3068789562 --  
       2025; fully paid                          securities 
 
 
13000     Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities; fully paid         Debt and debt-like  XS2757381400 --  
                                         securities 
 
 
12000     Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities; fully paid  Debt and debt-like  XS2779861082 --  
                                         securities 
 
 
930000    Leverage Shares -5x Short Nasdaq 100 ETP Securities; fully paid   Debt and debt-like  XS2399364319 --  
                                         securities 

Issuer Name: WisdomTree Metal Securities Limited 
 
3700     WisdomTree Physical Gold; fully paid                Debt and debt-like  JE00B1VS3770 --  
                                         securities 
 
 
11000     WisdomTree Physical Palladium; fully paid              Debt and debt-like  JE00B1VS3002 --  
                                         securities 
 
 
3200     WisdomTree Physical Precious Metals; fully paid           Debt and debt-like  JE00B1VS3W29 --  
                                         securities 
 
 
12000     WisdomTree Physical Platinum; fully paid              Debt and debt-like  JE00B1VS2W53 --  
                                         securities 
 
 
500      WisdomTree Physical Swiss Gold; fully paid             Debt and debt-like  JE00B588CD74 --  
                                         securities 
 
 
3000     WisdomTree Core Physical Gold; fully paid              Debt and debt-like  JE00BN2CJ301 --  
                                         securities 
 
 
47000     WisdomTree Core Physical Silver Individual Securities; fully paid  Debt and debt-like  JE00BQRFDY49 --  
                                         securities 

Issuer Name: WisdomTree Hedged Metal Securities Limited 
 
90000     WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged; fully paid       Debt and debt-like  JE00B7VG2M16 --  
                                         securities 

Issuer Name: WisdomTree Multi Asset Issuer Public Limited Company 
 
1850000    WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged; fully paid        Debt and debt-like  XS2819843900 --  
                                         securities 
 
 
71000000   WisdomTree Silver 3x Daily Short; fully paid            Debt and debt-like  IE00B8JG1787 --  
                                         securities 
 
 
14000     WisdomTree Energy Transition Metals Securities; fully paid     Debt and debt-like  XS2425848053 --  
                                         securities 
 
 
460000    WisdomTree S&P 500 VIX Short-Term Futures 2.25x Daily Leveraged;  Debt and debt-like  XS2819843736 --  
       fully paid                             securities 
 
 
5000     WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged; fully paid        Debt and debt-like  IE00BLRPRL42 --  
                                         securities 
 
 
9000     WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged; fully paid           Debt and debt-like  IE00B8HGT870 --  
                                         securities 
 
 
2120000    WisdomTree EURO STOXX 50 3x Daily Short; fully paid        Debt and debt-like  IE00B8JF9153 --  
                                         securities

If you have any queries relating to the above, please contact Issuer Management at the FCA on 020 7066 8352. 

Notes 
 
SEDOL numbers which are allocated by the London Stock Exchange as a Stock Exchange identifier may be found on their 
dealing notice. 
=-Denotes the security is being admitted to trading on the London Stock Exchange, a Recognised Investment Exchange. 
†Denotes the security is also being admitted to trading on Aquis Stock Exchange, a Recognised Investment Exchange. 
Denotes the security is also being admitted to trading on Euronext, a Recognised Investment Exchange. 
~Denotes the security is also being admitted to trading on Cboe Europe, a Recognised Investment Exchange. 
^Denotes the security is also being admitted to trading on Shanghai-London Stock Connect, a Recognised Investment 
Exchange. 
*Denotes the security is also being admitted to trading on IPSX Prime, a Recognised Investment Exchange. 
Notices issued by the FCA in respect of admission of securities to the Official List must be read in conjunction with 
notices issued by the relevant Recognised Investment Exchange in respect of admission of securities to trading on its 
markets.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Category Code: NOT 
TIDM:     - 
LEI Code:   2138003EUVPJRRBEPW94 
Sequence No.: 412756 
EQS News ID:  2251468 
  
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2251468&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2025 03:00 ET (08:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Gold & Silber auf Rekordjagd
Kaum eine Entwicklung war 2025 so eindrucksvoll wie der Höhenflug der Edelmetalle. Allen voran Silber: Angetrieben von einem strukturellen Angebotsdefizit, explodierte der Preis und übertrumpfte dabei den „großen Bruder“ Gold. Die Nachfrage aus dem Investmentsektor zieht weiter an, und ein Preisziel von 100 US-Dollar rückt in greifbare Nähe.

Auch Gold markierte neue Meilensteine. Mit dem Durchbruch über 3.000 und 4.000 US-Dollar pro Unze hat sich der übergeordnete Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Rücksetzer bleiben möglich, doch der nächste Zielbereich bei 5.000 US-Dollar ist charttechnisch fest im Blick. Die fundamentalen Treiber sind intakt, eine nachhaltige Trendwende aktuell nicht in Sicht.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das: Jetzt ist die Zeit, um gezielt auf starke Produzenten zu setzen. In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Gold- und Silberaktien vor, die trotz Rallye weiter attraktives Potenzial bieten, mit robusten Fundamentaldaten und starken Projekten in aussichtsreichen Regionen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und von der nächsten Welle im Edelmetall-Boom profitieren!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.