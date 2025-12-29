Bonn (www.anleihencheck.de) - Die letzten US-Arbeitsmarktreports lieferten ein gemischtes Bild: Im Oktober sank die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft um 105.000 Stellen, so die Analysten von Postbank Research. Im November sei die Zahl gegenüber dem Vormonat hingegen mit 64.000 etwas stärker als erwartet gestiegen. Die Erwerbsquote sei zudem leicht angestiegen. Die Arbeitslosenquote sei jedoch von 4,4 im September auf 4,6 Prozent im November gesprungen, den höchsten Stand seit September 2021. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
