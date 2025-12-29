Eine überraschende Entscheidung in China hat den Silberpreis über Weihnachten nochmals explodieren lassen. Händler und verarbeitende Industrie versuchen sich einzudecken- offenbar um jeden Preis. Völlig unerwartet hat China über Weihnachten Exportbeschränkungen für Silber beschlossen, die schon zum 1. Januar 2026 greifen wollen. Eine neue Kaufwelle trieb den Preis für eine Feinunze an den asiatischen Märkten bis Montagfrüh über die Marke von 80 Dollar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE