Die Aktienmärkte stehen kurz davor, ein weiteres außergewöhnliches Jahr abzuschließen. Die Börsen starten mit Rückendwind und viel Selbstvertrauen ins Jahr 2026, trotz vorsichtiger Untertöne.Trotz heftiger Schwankungen im Frühjahr, als der Markt zeitweise bedrohlich nahe an eine Baisse rutschte, steuert der S&P 500 2025 auf ein Plus von rund 17,8 Prozent zu - Dividenden noch nicht eingerechnet. Damit wäre es bereits das dritte Jahr in Folge mit zweistelligen Kursgewinnen. Der Zeitraum der letzten fünf Handelstage im Dezember und der ersten beiden im Januar fällt statistisch häufig freundlich aus - die sogenannte Santa-Rallye. In der kurzen Weihnachtswoche hatte der S&P 500 mit einem Plus …
