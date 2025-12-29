Die Tonies-Aktie steigt zwischen den Jahren auf ein neues Mehrjahreshoch. Kein Wunder: Operativ scheint die Gesellschaft wieder auf Kurs - auch dank der frisch auf den Markt gebrachten Toniebox 2. Dem Vernehmen nach entwickeln sich die Verkäufe im wichtigen Schlussquartal mit dem Black-Friday- und dem Weihnachtsgeschäft recht stark - sowohl durch neue Kunden als auch durch Upgrades bestehender Nutzer. Bestätigen die im Februar 2026 anstehenden Zahlen dieses Szenario, ist eine Fortsetzung des Aufwärtstrends ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär