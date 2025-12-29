Industrieversicherung ist längst mehr als Policenmanagement. Der Makler von heute muss Risiken verstehen, Märkte antizipieren und Vertrauen aufbauen. Wie sich das Berufsbild neu erfindet, zeigen für die Guarantee Advisor Group Jens Hebecker und René Feicks. Ein Artikel aus den Mitgliedshäusern der Guarantee Advisor Group e. V. von Jens Hebecker, Vorstand bei Versteegen Assekuranz - Versicherungsmakler Münster AG, und René Feicks, Geschäftsführender Gesellschafter der Deutsche Gesellschaft für Versicherungsoptimierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
