Nach Jahren von Kritik am Datei-Explorer von Windows 11 behebt Microsoft endlich eines der größten Ärgernisse: Die Systemlast bei Dateisuche und Indexierung wird reduziert - durch eine Überarbeitung in der aktuellen Insider-Vorschau. Seit dem Start von Windows 11 klagen viele Nutzer:innen über die Performance des Datei-Explorers. Zwar glänzt das Betriebssystem an vielen Stellen mit modernen Oberflächen und neuen Funktionen, doch der Datei-Explorer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
