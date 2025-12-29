Bonn (www.anleihencheck.de) - Auf ihrer Dezember-Sitzung hat die Norges Bank beschlossen, den Leitzins erneut, unverändert zu lassen und dies auch für den März 2026 bereits signalisiert, so die Analysten von Postbank Research.Auf Monatsbasis habe es im November einen Rückgang der Inflation gegeben. Die Kerninflationsrate (CPI-ATE) sei von 0,6% im Oktober auf minus 0,3% im November gesunken. Auf Jahresbasis sei die Inflation von 3,4% im Oktober auf 3,0% im November zurückgegangen und liege damit aber weiterhin über dem Ziel der Notenbank von 2 Prozent. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
