London (www.anleihencheck.de) - Die globale Marktstimmung für Anfang 2026 baut auf dem starken Fundament des Jahres 2025 auf, so Bent Lystbaek, Jacob Ellinge Nielsen, Thomas Haugaard und Sorin Pirau, Portfoliomanager bei Janus Henderson Investors.Dieses sei geprägt gewesen von einer robusten Performance von Schwellenländeranleihen in Hartwährung (EMD HC) und einem schwächeren US-Dollar, da Anleger angesichts der politischen Unsicherheit in den USA ihre Portfolios diversifiziert hätten. Ursprünglich ein Nachteil für Schwellenländer, signalisiere die Unsicherheit nun einen Paradigmenwechsel: Die jüngste US-zentrierte Volatilität - insbesondere die Ankündigung von Zöllen am "Liberation Day" - habe weltweit eine Suche nach Diversifizierung ausgelöst, die weiterhin anhalten dürfte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de