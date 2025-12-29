APA ots news: FMA-Bericht: Pensionskassen und Vorsorgekassen wachsen im 3. Quartal weiter

Wien (APA-ots) - Die österreichischen Pensionskassen und Betrieblichen Vorsorgekassen

haben im 3. Quartal 2025 ihr verwaltetes Vermögen ausgebaut. Dies geht aus den heute veröffentlichten Berichten der Finanzmarktaufsicht (FMA) zur Quartalsentwicklung hervor. Die FMA ist vorbereitet auf die von der Bundesregierung im kommenden Jahr geplanten Schritte zur Attraktivierung der betrieblichen Altersvorsorge .



Derzeit haben rund 24% der unselbständig Erwerbstätigen in Österreich Anspruch auf eine Leistung aus einer Pensionskasse. Diese Zahl ist in den vergangenen Jahren kaum angewachsen. In die Betrieblichen Vorsorgekassen zahlen hingegen alle Beschäftigten im Rahmen der "Abfertigung Neu" ein. Die Bundesregierung hat nun beschlossen, den Zugang zur betrieblichen Altersvorsorge zu verbreitern, indem die Möglichkeit geschaffen wird, Guthaben aus der Abfertigung Neu in eine Pensionskasse zu übertragen - ein sogenannter Generalpensionskassenvertrag. Zusätzliche Reformschritte für Pensions - und Vorsorgekasse sind geplant.



"Wir begrüßen die von der Bundesregierung geplante

Attraktivierung der betrieblichen Altersvorsorge", so FMA-Vorständin Mariana Kühnel . "In diesem Bereich schlummert großes Potenzial - für die Altersvorsorge und den gesamten österreichischen Kapitalmarkt und für alle Beschäftigten, die für die Pension zusätzlich vorsorgen wollen." Die FMA hat bereits heuer die Aufsicht für die betriebliche Altersvorsorge zusammengelegt und arbeitet an weiteren Schritten, um die Reform der zweiten Säule des Pensionssystems zu unterstützen, so Kühnel.



Im dritten Quartal stieg das Vermögen der Pensionskassen im Vergleich zum Vorquartal um 3,5% und stand Ende September bei 29,6 Milliarden. Die Anzahl der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten war mit rund 1,12 Millionen Personen kaum verändert. Die Zahl derjenigen, die eine Pensionsleistung beziehen, stieg leicht auf 157.417 oder 14% der gesamten Berechtigten an.



Bei den Vorsorgekassen wuchs das Vermögen um 4,2% gegenüber Ende Juni, auf einen neuen Rekordstand von 22,9 Milliarden Ende September 2025. Die Anzahl der Anwartschaften (inklusive Mehrfachanwartschaften bei verschiedenen BVK aufgrund von Arbeitgeberwechseln) stieg leicht auf 11,37 Millionen.



Q3 2025 Q2 2025



Pensionskassen



Verwaltetes Vermögen 29,6 Mrd. 28,6 Mrd. +3,5%

Anwartschafts- und



Leistungsberechtigte 1,122 Mio. 1,120 Mio. +0,2%

Veranlagungsperformance +3,32% -0,12% +2,42% (1-9/25)

Vorsorgekassen



Verwaltetes Vermögen 22,9 Mrd. 22,0 Mrd. +4,2%

Anwartschaften 11,37 Mio. 11,29 Mio. +0,7%

(Mehrfachzählung)



Veranlagungsperformance +1,85% +0,73% +2,20% (1-9/25)

Die Quartalsberichte zu den Pensionskassen und zu den Betrieblichen Vorsorgekassen sind auf der Website der FMA abrufbar.

