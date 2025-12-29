Bulgarien führt am 1. Jänner 2026 den Euro ein



Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) freut sich, Bulgarien als

jüngstes und 21. Mitglied im Eurosystem begrüßen zu dürfen. Nachdem Bulgarien alle Konvergenzkriterien zur Einführung des Euro als gesetzliches Zahlungsmittel erfüllt hatte, konnte der 1. Jänner 2026 als Zeitpunkt für die Ablöse der nationalen Währung - des bulgarischen Lew - durch die europäische Gemeinschaftswährung festgelegt werden.



Der Wechselkurs wurde unwiderruflich auf 1,95583 BGN für 1 EUR fixiert (ISO-Code: BGN; Plural: Lewa). Ab 1. Jänner 2026 können nun die rund 6,5 Mio. Einwohner:innen Bulgariens und darüber hinaus selbstverständlich auch Besucher:innen aus anderen Ländern in Bulgarien mit dem Euro bezahlen. Insbesondere der Wegfall des Währungsumtauschs und der damit verbundenen Spesen und Gebühren sowie die erhöhte Preistransparenz sind wesentliche Verbesserungen.

Im Rahmen der Euro-Einführung tauscht die OeNB vom 2. Jänner bis 2. März 2026 all jene bulgarischen Lewa-Banknoten gebührenfrei in Euro, die derzeit in Bulgarien gesetzliches Zahlungsmittel sind. Von diesem Tausch ausgenommen sind bulgarische Münzen, alte Banknotenserien ohne gesetzlichen Zahlungsmittelstatus sowie auch 1- und 2-Lewa-Banknoten aus der Banknotenserie des Jahres 1999, da diese ebenfalls in Bulgarien nicht mehr gesetzliches Zahlungsmittel sind.

Pro Transaktion bzw. pro Person und Tag ist der Umtausch auf einen Betrag von 2.000 BGN limitiert.



Der Lewa-Euro-Tausch kann während der Öffnungszeiten an den OeNB- Kassen in Wien und Innsbruck durchgeführt werden:



Wien

Otto-Wagner-Platz 3, 1090 Wien

Mo - Fr: 08:00-12:00 Uhr und 13:00-15:00 Uhr



Innsbruck

Adamgasse 2, 6020 Innsbruck

Mo - Fr: 08:00-12:00 Uhr und 13:00-15:00 Uhr



