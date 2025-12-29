Unterföhring (ots) -Eine Naturkatastrophe begräbt das gesamte schweizerische Dorf Blatten unter Schutt, Eis und Gestein. Marie, mit 265 Gramm Körpergewicht das kleinste Frühgeborene Bayerns, kämpft ums Überleben und lebt. US-Superstar SZA wirbt für den deutschen Gartenbauer Manfred Fell aus Heinsberg. Am 3. Januar um 20:15 Uhr blickt "Galileo Big Pictures: Die Bilder des Jahres 2025" auf ProSieben und Joyn auf die vergangenen zwölf Monate zurück. Moderator Aiman Abdallah präsentiert in 50 außergewöhnlichen Bildern die großen Schicksalsschläge, die kleinen Wunder und die überraschendsten Geschichten des Jahres. Was hat uns bewegt? Was haben wir gefeiert? Was hat die Welt verändert? Welche Bilder gingen um die Welt und eröffneten uns neue Perspektiven?Moderator Aiman Abdallah: "2025 war ein Jahr, das viele - emotional - vor eine große Herausforderung gestellt hat. Entscheidender denn je ist es, dass wir bei "Galileo Big Pictures"Menschen zeigen, die mit viel Mut und Engagement beweisen, wie wichtig Zusammenhalt und Courage für unsere Gesellschaft sind. Vor allem solche Menschen und Geschichten haben wir in unserem Jahres-Rückblick. Geschichten, die spannend sind, berühren und Mut machen. Big Pictures - die nicht nur zurückblicken, sondern vor allem Hoffnung geben auf ein friedlicheres 2026.""Galileo Big Pictures: Die Bilder des Jahres 2025" am Samstag, 3. Januar 2025, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.Pressekontakt:Hendrik HübnerContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1176email: hendrik.huebner@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: clarissa.schreiner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6186842