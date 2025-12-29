Die japanische Börse auf dem Weg zu neuen Rekorden: Mittlerweile ringt dort der Nikkei 225 mit der 50.000 Punkte-Marke - doch die Frage, wie es 2026 weitergeht, spaltet die Experten. Während alles Welt auf die US-Börsen schaut, spielt sich in Fernost ein wahrer Börsenboom ab: In Tokio ist der Nikkei 225 in den vergangenen zehn Jahren um mehr als 300 Prozent gestiegen. Jetzt kämpft der Index mit der psychologisch wichtigen 50.000-Punkte-Marke. Kampf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE