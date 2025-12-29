Zum 26. Dezember 2025 war Gold das schwächste der vier an der COMEX und NYMEX gehandelten Edelmetalle. Silber notierte beim nächstfälligen Future bei 76,50 US-Dollar je Unze und lag damit 161,6 Prozent über dem Stand zum Jahresende 2024. Platin erreichte 2.473 US-Dollar je Unze und verzeichnete ein Plus von 171,6 Prozent, während Palladium bei 2.014 US-Dollar um 121,4 Prozent zulegte. Gold konnte als einziges Metall seinen Preis dieses Jahr nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
