Der US-Elektro-Lkw-Hersteller Nikola steht praktisch vor dem Ende. Sein Mitarbeiterstamm besteht mittlerweile nur noch aus einer Person. Â Damit endet eine einst vielversprechende Startup-Geschichte. Nikola, 2014 als ambitionierter Hersteller von emissionsfreien Nutzfahrzeugen gegründet, hat in den letzten Jahren einen dramatischen Abstieg erlebt. Nachdem das Unternehmen im Februar 2025 Insolvenzschutz beantragt hatte, um sich vor seinen Gläubigern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
