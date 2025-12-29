Hohe Energiepreise, sinkende Nachfrage und aggressive Billigimporte aus China und den USA setzen die deutsche Chemiebranche weiter unter Druck. 2026 drohen neue Werksschließungen, Produktionsverluste und tausende Stellenstreichungen. Europas Chemieindustrie unter Druck: Importflut gefährdet Produktionsstandorte Die europäische Chemieindustrie steht vor einem harten Strukturwandel. Wesentliche Ursachen sind die anhaltend steigenden Importe von Chemikalien, Kunststoffen und pharmazeutischen Wirkstoffen aus China und den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
