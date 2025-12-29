Mutares meldet den nächsten Zukauf im Automotive-Bereich - und diesmal geht es mitten hinein in den wichtigsten Automobilmarkt der Welt. Der Münchner Turnaround-Spezialist hat den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung von 67 % an der Hwaseung Special Rubber (Taicang) Co., Ltd. (HSR) und der Hwaseung Auto Parts (Taicang) Co., Ltd. (HST) von der börsennotierten koreanischen Hwaseung Corporation erfolgreich abgeschlossen. Die beiden Gesellschaften sitzen im chinesischen Taicang, verfügen über zwei moderne Produktionsstätten und beschäftigen rund 600 Mitarbeitende. Gemeinsam erwirtschaften sie einen Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
