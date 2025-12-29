Frankfurt am Main (ots) -1946 wurde das Land Hessen gegründet. Der Hessische Rundfunk - selbst nur zwei Jahre später von den Amerikanern in die Selbstständigkeit entlassen - nimmt dies zum Anlass, den 80. Geburtstag Hessens im Rahmen eines Jubiläumsjahres mit umfangreichen Programmangeboten und Aktionen zu feiern. Der hr wird vom 2. Januar an unter dem Motto "80 Jahre - Zuhause in Hessen" Geschichte, Gegenwart und Zukunft Hessens lebendig machen.Den Auftakt macht am Freitag und Samstag, 2. und 3. Januar, um 19.30 Uhr die "Hessenschau" im hr-fernsehen - selbst seit 66 Jahren am Start - mit einem ausführlichen Rückblick auf das Jahr 1946. Auf dem Onlineangebot von hessenschau.de erscheint einen Tag später eine dynamische und datenjournalistisch aufbereitete Hessenkarte. Wenn man mit der Maus über die Karte fährt, erfährt man an vielen Stellen interessante Geschichten rund um ein bestimmtes hessisches Thema. Am 3. Januar stehen beispielsweise hessische Geisterstätte im Mittelpunkt: Orte, die weichen mussten, weil sie der Wehrmacht, einem Stausee oder dem Tagebau im Weg waren.Ab Montag, dem 5. Januar, startet dann an unterschiedlichen Sendetagen eine Reihe, die auf hr1, hr2, hr3 und hr4 sowie als Podcast zu hören sein wird: "Hessen in 80 Sekunden". In jeder der wöchentlich erscheinenden Folgen geht ein Reporter oder eine Reporterin das ganze Jahr über einer kuriosen Begebenheit, einer Anekdote oder einer Einzigartigkeit aus Hessen nach, die weitgehend unbekannt, aber sehr unterhaltsam ist. So werden die ältesten Verkehrsschilder Hessens vorgestellt oder erklärt, wie das Muster des Battenbergkuchens von der Eder auf die Londoner Polizeiautos gekommen ist.Auch hr-info widmet sich dem 80. Geburtstag des Bundeslandes mit vertiefenden Berichten, Interviews und Themenschwerpunkten über das ganze Jahr hinweg - beginnend am 2. sowie am 12. Januar. Ebenso begleitet der hr den Hessengeburtstag auf seinen Social-Media-Kanälen. Die großen Hauptaktionen werden im Frühjahr und Dezember 2026 an den Start gehen, denn der exakte Geburtstag des Landes ist der 1. Dezember 1946.Zur hr-PresseseitePressekontakt:PressereferentChristian BenderTel.: 069 155 2290E-Mail: christian.bender@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6187097