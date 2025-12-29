Der Verkauf der rund 52-%-Beteiligung an der Bikeleasing-Gruppe an Decathlon Pulse wirkt auf den ersten Blick wie ein klassischer "Gewinnmitnahme"-Moment. Mit etwas Abstand zeigt sich aber: Für Brockhaus Technologies ist es vor allem eine strategische Wegmarke. Denn mit Bikeleasing verlässt das mit Abstand wichtigste Asset das Portfolio - und damit endet die Phase, in der sich die Investmentstory stark über einen einzigen Ergebnisträger erzählen ließ. Was an der Transaktion wirklich zählt: Der Kaufvertrag setzt Bikeleasing mit 525 Mio. Euro Unternehmenswert an. Abgerechnet wird zum Closing über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt