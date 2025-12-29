Die Übernahme von The Remedy Project durch Diginex Limited ist auf den ersten Blick ein weiterer M&A-Schritt im ESG-Umfeld. Mit etwas Abstand zeigt sich jedoch, dass die Transaktion eine strategische Verschiebung markiert: weg vom reinen Reporting, hin zur konkreten Umsetzung regulatorischer Anforderungen. Erweiterung des Geschäftsmodells: Bislang war Diginex vor allem als Anbieter von Softwarelösungen für ESG-Reporting, Datenmanagement und Compliance bekannt. The Remedy Project ergänzt dieses Angebot um operative Expertise, insbesondere im Bereich menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten und Beschwerdemechanismen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt