In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Andreas Bernstein und Rocco Gräfe von Stock3 die aktuelle Börsenlage ...
|Aktuelle Nachrichten
|13:31
|Trader-Interview mit Rocco Gräfe: Micron Technology, Rubrik, Microsoft, Booking Holdings, AppLovin
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Andreas Bernstein und Rocco Gräfe von Stock3 die aktuelle Börsenlage ..
|Mi
|AppLovin's Strategic Reset: Going All-In on AI-Driven Advertising
|Mi
|Über 100% Rendite mit D-Wave Quantum, AppLovin & Co. im Jahr 2025
|Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
nachdem das aktuelle Jahr nun schon fast abgeschlossen ist, ist es für mich Zeit für einen ersten Jahresrückblick. Ich befinde mich gerade mal wieder auf der...
|Di
|AppLovin Stock Today: Why This Bull Put Spread Earns $160
|Di
|Dow Jones Tech Giant Apple, AppLovin, Palantir, Tesla In Buy Zones
|Di
|Booking Holdings is seeing improved web traffic in Q4
|19.12.
|Morning Briefing: Booking.com, Weihnachtsgeschäft, Douglas, Krankenstand ...
|18.12.
|Spotify und Booking per ChatGPT steuern: OpenAI startet "Apps"
|18.12.
|Zu Schadenersatz verpflichtet: Teilerfolg für Hoteliers gegen Booking.com
|13:05
|Micron Technology Bear Put Spread Could Return 197% in this Down Move
|12:26
|Micron (MU) Jumps 7% on Christmas Rush, Strong Earnings
|10:30
|Micron-Aktie mit starken Signalen: Marktbeobachter sehen Wendepunkt - brandneue Entwicklung!
|09:15
Dividendenbekanntmachungen (29.12.2025)
| Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADWAYS INC JP3121970002 6,35 JPY 0,0344 EUR AOZORA BANK LTD JP3711200000 22 JPY 0,1194 EUR ARTIENCE CO LTD JP3606600009 50 JPY 0...
|12:18
|Elon Musk Calls Bill Gates A 'Liar' - Says Microsoft Cofounder-Backed NGOs Have $80 Billion In Funds
|11:45
|Statt Android: Dieses Betriebssystem sollte eigentlich auf Microsofts Surface Duo laufen
|2019 präsentierte Microsoft mit dem Surface Duo sein erstes faltbares Smartphone. Die Überraschung: Das Gerät basierte auf Googles Android. Das war nicht so geplant. Das ursprünglich eigens dafür entwickelte...
|10:45
|Microsoft behebt langjähriges Problem mit dem Datei-Explorer: So soll Windows 11 schneller werden
|Nach Jahren von Kritik am Datei-Explorer von Windows 11 behebt Microsoft endlich eines der größten Ärgernisse: Die Systemlast bei Dateisuche und Indexierung wird reduziert - durch eine Überarbeitung...
|09:23
|Andromeda OS: Das letzte Windows für Smartphones kann installiert werden
|So
|Jim Cramer on Rubrik: "I Can't Say Enough About How Great the Trajectory of This Company Is"
|19.12.
|Rubrik: Goldman Sachs hält nach Kurskorrektur an 120-Dollar-Ziel fest
|17.12.
|Rubrik stock maintains Overweight rating at Cantor Fitzgerald after strong Q3
|16.12.
|BMO Capital names MongoDB and Rubrik as top picks for 2026