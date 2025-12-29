Während KI in immer mehr Bereichen zum Einsatz kommt, wächst die Sorge vor möglichen Risiken. OpenAI reagiert und führt die Position als "Head of Preparedness" ein. Kommt dieser Schritt zu spät? Nachdem generative KI das Plateau der überzogenen Erwartungen hinter sich gelassen hat, rücken zunehmend die negativen Auswirkungen in den Fokus. Zuletzt sorgten die weihnachtlichen Werbespots von McDonald's und Coca-Cola für Diskussionen. Diese lassen sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n