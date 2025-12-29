Aktien aus dem Reich der Mitte haben im Jahr 2025 hervorragend abgeschnitten. Der Hang Seng notiert knapp 30 Prozent höher als zu Jahresbeginn, Einzelaktien wie Alibaba und Baidu konnten sogar noch deutlich stärker zulegen. Dieser Trend dürfte sich im kommenden Jahr nicht nur fortsetzen, sondern sich sogar noch beschleunigen.Zwar machten chinesische Papiere und damit auch der Hang Seng in den letzten Monaten des Jahres keine Luftsprünge mehr, sondern konsolidierten beziehungsweise korrigierten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär