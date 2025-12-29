DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Justizministerium verschärft DEI-Offensive in Konzernen - Kreise

Die Trump-Regierung hat Untersuchungen zur Nutzung von Diversitätsinitiativen (DEI) bei der Einstellung und Beförderung in großen US-Unternehmen eingeleitet. Wie das Wall Street Journal unter Berufung auf mit den Ermittlungen vertrauten Personen berichtet, gehörten Google und Verizon Communications zu einer Liste von Unternehmen, die vom Justizministerium aufgefordert worden seien, Dokumente und Informationen über ihre Arbeitsplatzprogramme vorzulegen. Google und Verizon lehnten eine Stellungnahme ab.

Ukraine-Gipfel: Optimismus, aber kein Durchbruch

Gespräche zur Beendigung des Ukraine-Krieges haben am Sonntag bei Präsident Donald Trump für neuen Optimismus gesorgt, wobei es jedoch keine klaren Anzeichen für einen Durchbruch gab, während Russland weiterhin Gebietsgewinne anstrebt und einen Waffenstillstand ablehnt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Trump trafen sich in Mar-a-Lago, um einen Entwurf über 20 Punkte zu erörtern. Dieser war in den vergangenen Wochen von ukrainischen und US-Unterhändlern als ein weiterer Versuch überarbeitet worden, den fast vier Jahre andauernden Krieg zu beenden.

Pentagon: China entwickelt gewaltsame Optionen gegen Taiwan

Der jüngsten Einschätzung des Pentagons zur militärischen Stärke Pekings zufolge macht China stetige Fortschritte bei der Entwicklung hochentwickelter Waffen und baut die Fähigkeiten seiner Streitkräfte aus, auch fernab des Festlands zu operieren - unter anderem gegen Taiwan. Peking war sich dem Bericht nach noch im vergangenen Jahr unsicher, ob es in der Lage sei, Taiwan anzugreifen und einzunehmen, obwohl das chinesische Militär fest entschlossen ist, bis 2027 über die Fähigkeiten für eine gewaltsame Besetzung der Insel zu verfügen.

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2025 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.