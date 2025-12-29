Saguenay, Quebec - 29. Dezember 2025 - First Phosphate Corp. ("First Phosphate" oder das "Unternehmen") (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien mit Wirkung zum 19. Dezember 2025 im Rahmen der vierteljährlichen Indexneugewichtung der Canadian Securities Exchange ("CSE") in den CSE25 Index aufgenommen wurden.

Der CSE25 Index setzt sich aus den 25 führenden an der CSE notierten Unternehmen auf Grundlage von Marktkapitalisierung und Liquidität zusammen. Die Aufnahme in den Index erhöht die Sichtbarkeit eines Unternehmens bei institutionellen und privaten Anlegern und führt zu einer breiteren Präsenz durch indexgebundene Anlageprodukte und Mandate.

"Die Aufnahme in den CSE25 zeugt von der wachsenden Anerkennung der strategischen Position von First Phosphate im nordamerikanischen kritischen Mineral- und Energiewende-Ökosystem", so John Passalacqua, CEO von First Phosphate. "Nachdem Lithium-Eisenphosphat-('LFP')-Batterien nun die dominierende Chemie für netzgebundene Energiespeicherung, Rechenzentren und Mobilitätsanwendungen darstellen, nehmen Anleger verstärkt sichere, inländische Quellen von hochreinem Phosphat und unsere differenzierte, vertikal integrierte Plattform zur Deckung dieser Nachfrage in den Fokus."

First Phosphate erschließt eine seltene, hochreine magmatische Phosphatressource in Saguenay-Lac-Saint-Jean (Quebec), um hochreine für LFP-Batterien erforderliche Phosphatmaterialien für den nachgelagerten Markt zu liefern. Die Mine-to-Market-Strategie (vom Bergbau zum Markt) des Unternehmens ist auf das Onshoring von kritischen Batteriematerialien, die Verringerung von Lieferkettenrisiken und die Förderung der nordamerikanischen Energiesicherheit ausgerichtet.

First Phosphate hat vor Kurzem Batteriezellen im Format LFP 18650 für den kommerziellen Einsatz aus kritischen Mineralien nordamerikanischen Ursprungs hergestellt: https://firstphosphate.com/north-american-lfp-battery-cells

Die hochreine Phosphorsäure und das Eisenpulver für diese LFP 18650-Batteriezellen wurden aus seltenem magmatischem Anorthositgestein hergestellt, das aus der Konzession Bégin-Lamarche des Unternehmens in Saguenay-Lac-Saint-Jean (Quebec) gewonnen wurde.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) ist ein Mineralexplorations-, Entwicklungs- und Cleantech-Unternehmen, das sich dem Aufbau und Onshoring einer vertikal integrierten Lieferkette für Lithium-Eisenphosphat-(LFP)-Batterien für Nordamerika widmet, die alle Bereiche von Mine-to-Market umfasst. Zu den Zielmärkten zählen Energiespeicher, Datenzentren, Robotik, Mobilität sowie nationale Sicherheit. Das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean in Quebec (Kanada), ist eine seltene magmatische Phosphatlagerstätte Nordamerikas, die hochreines Phosphat mit minimalen Verunreinigungen liefert.

Ansprechpartner für Medien und Anleger:

Bennett Kurtz

Chief Financial Officer

mailto:bennett@firstphosphate.com

Tel: +1 (416) 200-0657

Investor Relations: investor@firstphosphate.com

Media Relations: mailto:media@firstphosphate.com

Webseite: http://www.firstphosphate.com

Folgen Sie First Phosphate:

X: https://x.com/FirstPhosphate

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/first-phosphate

Zukunftsgerichtete Informationen und Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Informationen" angesehen werden können. Jede Aussage, die Prognosen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen anspricht (oft, aber nicht ausschließlich unter Verwendung von Formulierungen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "nimmt an" oder "nimmt nicht an", "plant", "Budget", "geplant", "prognostiziert", "schätzt", "glaubt" oder "beabsichtigt" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder mit der Aussage, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können" oder "könnten", "würden", "dürften" oder "werden" eintreten oder erreicht werden), sind keine Aussagen über historische Tatsachen und können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf folgendes beziehen: eine erhöhte Sichtbarkeit bei institutionellen und privaten Anlegern und eine breitere Präsenz durch indexgebundene Anlageprodukte und Mandate infolge der Aufnahme in den CSE25 Index; die Bereitstellung von hochreinen für LFP-Batterien erforderlichen Phosphatmaterialien für den nachgelagerten Markt; die Pläne des Unternehmens zum Onshoring von kritischen Batteriematerialien, zur Verringerung der Lieferkettenrisiken und die Förderung der nordamerikanischen Energiesicherheit; und die Pläne des Unternehmens zum Aufbau und zur Verlagerung einer vertikal integrierten Lieferkette für LFP-Batterien vom Bergbau bis zum Markt in Nordamerika. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Erfolge bei der Erschließung und Exploration, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Diese Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen, darunter unter anderem Annahmen hinsichtlich der Verfügbarkeit einer Projektfinanzierung; der allgemeinen Geschäfts- und Wirtschaftslage; dass es zu keinen wesentlichen Störungen kommt, die die Aktivitäten des Unternehmens beeinträchtigen, oder dass der Zugang zu den erforderlichen Projektinputs nicht beeinträchtigt wird; dass die Genehmigung und Entwicklung der Projekte den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; dass die aktuellen Mineralressourcenschätzungen für das Unternehmen und die Ergebnisse der metallurgischen Tests zutreffen; bestimmte Preisannahmen für P2O5 und Fe2O3; die Inflation und die Preise für die Projektinputs des Unternehmens in etwa den erwarteten Niveaus entsprechen; die Beziehungen des Unternehmens zu den First Nations und anderen indigenen Parteien den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; die Beziehungen des Unternehmens zu anderen Drittpartnern und Lieferanten den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; und die Beziehungen zu den Behörden und deren Maßnahmen den Erwartungen des Unternehmens entsprechen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und dass tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Prognosen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung seiner zukunftsgerichteten Aussagen, weder aufgrund neuer Informationen noch aufgrund zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind durch diese vorsorglichen Hinweise eingeschränkt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82319Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82319&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA33611D1033Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.