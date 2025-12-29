Der Kurs der Kryptowährung XRP steht aktuell massiv unter Druck. Dennoch gibt es aktuell einige spannende fundamentale Entwicklungen, die darauf hindeuten, dass es womöglich bald deutlich nach oben gehen könnte. Nachfrage ist hoch, Bestände sinken XRP hat ein schlechtes Jahr 2025 hinter sich, was die Kursperformance angeht. Allerdings deuten einige fundamentale Daten darauf hin, dass das Jahr 2026 besser für die Kryptowährung werden könnte. So zeigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
