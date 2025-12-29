Aktionäre von Gerresheimer mussten im laufenden Jahr erhebliche Verluste hinnehmen. Der Kurs sank von 70 € zum Jahresbeginn bis auf 23,50 €. Zuletzt konnte er sich wieder berappeln und steht am Montag aktuell bei 27 €. Ist damit das Schlimmste überstanden? Bill-and-hold-Umsätze korrigiert Nachdem die BaFin eine Untersuchung einleitete, wurden die bisherigen Bill-and-hold-Umsätze als nicht IFRS-konform bewertet. Das Düsseldorfer Unternehmen will diese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
