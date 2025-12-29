Die Entdeckung hochenergetischer Neutrinos hat bei Forschenden für erhebliche Aufregung gesorgt. Warum eigentlich? Die Meldung sorgte Anfang 2025 für großes Aufsehen in der Wissenschaft: Forschende meldeten erstmals den Nachweis eines extrem hochenergetischen Neutrinos. Aber was sind diese Neutrinos überhaupt? Und warum ist das spannend? Ein kurzer Ausflug in die wunderbare Welt der Teilchenphysik schafft zumindest ein wenig mehr Klarheit. Inhaltsverzeichnis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n