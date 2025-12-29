Masayoshi Son ist zurück im Angriffsmodus. Nachdem der japanische Tech-Visionär sein Portfolio zuletzt radikal umgebaut hat, scheint er nun das Fundament für die nächste Ära legen zu wollen. Das Objekt der Begierde: der US-Infrastruktur-Spezialist DigitalBridge. Die Börse wittert den nächsten Mega-Deal im KI-Sektor und schickt die Kurse auf Höhenflug.Laut Bloomberg befinden sich SoftBank und DigitalBridge in fortgeschrittenen Übernahmegesprächen. Eine offizielle Ankündigung könnte bereits am heutigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
