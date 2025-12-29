-13,5 Prozent. So lautet kurz vor Jahresschluss die ernüchternde Bilanz von Vonovia für 2025. Die Anleger des Wohnungsriesen dürften daher heilfroh sein, wenn das Jahr zu Ende ist und sich der Blick auf 2026 richtet. DER AKTIONÄR zeigt, welche Gründe für ein Comeback im kommenden Jahr sprechen - und welche dagegen.Der für Immobilienkonzerne zentrale FFO je Aktie dürfte 2026 auf einem stabilen Niveau verharren. Für 2025 und 2026 werden jeweils rund 2,01 Euro erwartet. Das sorgt für Planungssicherheit, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
