2026 bringt eine neue Marktphase: Breites Wachstum weicht gezieltem Stock-Picking und "Quality Growth". Das Kirchhoff-System kombiniert smarte Analysen und liefert klare Ein- und Ausstiegssignale - für alle, die beim nächsten Börsentrend vorne dabei sein wollen. Die großen Investmenthäuser der Wall Street - darunter Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, UBS, BlackRock, Citigroup und Truist - sehen für 2026 eine neue Marktphase aufziehen. Die Zeit des breiten, mühelosen Marktwachstums scheint ...Den vollständigen Artikel lesen ...
