DJ Ukraine strebt 50-jährige Sicherheitsgarantie der USA an

Von Anastasiia Malenko

DOW JONES--US-Präsident Donald Trump hat der Ukraine Sicherheitsgarantien für einen Zeitraum von 15 Jahren nach Kriegsende angeboten. Kiew erachtet diese Dauer jedoch als zu kurz, um Russland von künftigen Aggressionen abzuschrecken, und fordert mindestens eine Verdoppelung des Zeitraums. Trump sagte, er werde "darüber nachdenken", erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor Reportern. Kiew strebt bis zu 50 Jahre an.

Die beiden Präsidenten trafen sich in Florida, um über die Sicherheitsgarantien, ein sogenanntes Wohlstandspaket für die Ukraine nach dem Krieg und andere Teile des 20-Punkte-Plans zu sprechen, den die USA und die Ukraine ausgearbeitet haben, um Russlands umfassende Invasion zu beenden, die sich nun dem vierten Jahr nähert.

Die beiden gingen aus dem Treffen mit unterschiedlichen Einschätzungen über die Fortschritte bei der Sicherung eines Friedensabkommens hervor. Selenskyj sagte, es sei eine Einigung über Sicherheitsgarantien für die Ukraine erzielt worden, während Trump den Fortschritt mit 95 Prozent bezifferte und erklärte, er erwarte, dass die Verbündeten Kiews in Europa mit Unterstützung der USA einen wesentlichen Beitrag zu den Bemühungen leisten würden.

"Es wird ein Sicherheitsabkommen geben, es wird ein starkes Abkommen sein, und die europäischen Nationen sind sehr stark daran beteiligt", sagte Trump am Sonntag.

Die Ukraine betrachtet starke, rechtlich bindende Sicherheitsgarantien der USA als entscheidend für jedes Abkommen, um den Krieg zu beenden und Moskau daran zu hindern, einen weiteren Angriff auf ihr Territorium zu starten.

Keiner der beiden Präsidenten hat genau dargelegt, worin die Sicherheitsgarantien bestehen würden, aber Selenskyj sagte, Trump habe ihm die Details bestätigt und erklärt, dass sie der Zustimmung des Kongresses bedürften. Das Weiße Haus reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

