DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 30. Dezember (vorläufige Fassung)
=== *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember PROGNOSE: k.A. zuvor: +3,2% gg Vj *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Dezember PROGNOSE: k.A. zuvor: 36,3 - DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer - DE,CH/Verkürzter Handel in Deutschland und der Schweiz - bis 14.00 Uhr ===
