PTA-News: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS TECHNOLOGIES veräußert das Geschäftssegment "Optische Datenspeicher" für Service und Ersatzteile.

Kahl am Main (pta000/29.12.2025/14:12 UTC+1)

Kahl am Main, 29. Dezember 2025

SINGULUS TECHNOLOGIES AG gibt bekannt, den Geschäftsbereich Optische Datenspeicher (OD) an die Sonopress GmbH, Gütersloh, zu verkaufen. Sonopress ist ein weltweit bekannter und etablierter Marktführer für die Replikation von CD-, DVD- und Blu-ray-Discs sowie für das Mastering. Das Unternehmen verfügt über das erforderliche Know-how für den Service und die Bereitstellung der entsprechenden Ersatzteile sowie über ein leistungsfähiges Logistikzentrum zur Belieferung nationaler und internationaler Kunden. Der Übergang der entsprechenden Geschäftsaktivitäten erfolgt mit sofortiger Wirkung. Über die kommerziellen Bedingungen wurde Stillschweigen vereinbart.

Mit der Entscheidung, die nicht mehr zum Kerngeschäft zählenden Aktivitäten im Arbeitsgebiet OD zu veräußern, fokussiert sich SINGULUS konsequent auf seine Kernkompetenzen und strategischen Wachstumsfelder. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf innovativen Maschinen- und Prozesstechnologien für anspruchsvolle Hightech-Anwendungen, insbesondere in den Bereichen Halbleiter, Solar, Medizintechnik sowie Wasserstoff- und Batterietechnologien.

Seitens der Sonopress GmbH und der SINGULUS TECHNOLOGIS AG erfolgt eine individuelle Kundenansprache mit detaillierten Informationen zu Transfer und Abwicklung.

SINGULUS TECHNOLOGIES - Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente Produktionsprozesse in der Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung, die weltweit in den Märkten Photovoltaik, Halbleiter, Medizintechnik, Verpackung, Glas & Automotive sowie Batterie & Wasserstoff zum Einsatz kommen.

Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen Verfahren der Beschichtungstechnik (Kathodenzerstäubung/PVD/ Sputtering, PECVD, Aufdampfen), Oberflächenbehandlung sowie nasschemische und thermische Produktionsverfahren.

SINGULUS TECHNOLOGIES sieht Nachhaltigkeit als Chance, sich mit innovativen Produkten zu positionieren. Im Fokus stehen Umweltbewusstsein, die effiziente Nutzung von Ressourcen sowie die Vermeidung unnötiger CO2-Belastung.

Bei SINGULUS TECHNOLOGIES hat eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung einen hohen Stellenwert.

Über Sonopress GmbH Sonopress ist ein führender internationaler Entertainment- und Mediendienstleister, der Unternehmen aus den Branchen Home Entertainment, Video-Games, Audio, Publisher und TV/Rundfunk ein umfangreiches Spektrum an Lösungen bietet. Das Serviceportfolio von Sonopress umfasst sämtliche Bereiche des Media-Asset-Managements: von digitalen Services wie Digitalisierung, Electronic Content Distribution, Archivierung und Asset-Management über die Replikation von CDs, DVDs, Blu-ray Discs und 4K Ultra HD Blu-ray Discs - sowohl in der 66 Gigabyte als auch in der 100 Gigabyte Ausführung - bis hin zu Printmanagement und Druckdienstleistungen sowie Fulfilment und Supply Chain Management. Und die vollstufige Produktion von Schallplatten als EcoRecord oder Vinyl gehört inzwischen auch wieder zum Angebotsportfolio. Unterstützt werden all diese Prozesse durch innovative End-to-End-IT-Systeme. Mit jahrzehntelanger Branchenerfahrung und intelligenten Lösungen schafft Sonopress einen Mehrwert für seine Kunden und stellt sicher, dass das Unternehmen für die Herausforderungen des Marktes gut gerüstet ist. Als Teil von Bertelsmann Marketing Services ist Sonopress eine 100-prozentige Tochter der Bertelsmann SE & Co. KGaA.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5 Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 172 833 2224

www.singulus.de

